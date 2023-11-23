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Центр добровольчества открылся в Пскове

Официальное открытие муниципального центра добровольчества состоялось в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 23 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Центр добровольчества открылся в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

На церемонии подписания соглашения присутствовали глава Пскова Борис Елкин, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва, руководитель регионального Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачёва, сотрудники и активные волонтёры Молодёжного центра Пскова.

«Волонтёры являются основой успеха любой организации, и на базе Молодёжного центра работа с ними ведётся с 2010 года. Треть всех мероприятий Молодёжного центра в период с января по ноябрь этого года были с привлечением более 1 900 добровольцев. И сегодня Псковский городской молодёжный центр сделает шаг вперёд в сфере развития добровольчества и станет муниципальным центром добровольчества города Пскова», – отметила в своём выступлении замдиректора Молодёжного центра Пскова Валерия Комарова.

На мероприятии координаторам волонтёрской деятельности и волонтёрам торжественно вручили благодарности за вклад в сферу добровольческой деятельности. Затем Борис Елкин и Алеся Михачёва подписали соглашение о создании центра добровольчества.

Борис Елкин: «Центр добровольчества образовался на базе Псковского городского молодёжного центра и стал 16-ым по счёту в Псковской области. У нас в городе много неравнодушных молодых людей. С каждым годом волонтёров становится всё больше»

«Центр добровольчества образовался на базе Псковского городского молодёжного центра и стал 16-м по счёту в Псковской области. У нас в городе много неравнодушных молодых людей. С каждым годом волонтёров становится всё больше. С их помощью проходят почти все городские мероприятия. Очень рад, что эти ребята своими добрыми делами вносят свой вклад в будущее нашей страны. Любой из вас может стать частью этой большой и дружной команды и помогать людям. Присоединяйтесь», – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Отмечается, создание центра добровольчества позволит получить новые возможности и улучшить взаимодействие между добровольческими организациями и органами власти, а также предоставит возможность для привлечения новых добровольцев к решению социально значимых задач на территории города Пскова.

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