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Псковские студенты презентовали проекты, разработанные по акселерационной программе ПИШ Союзного государства

Презентация студенческих проектов, разработанных в ходе реализации обучающей программы «Акселератор ПИШ Союзного государства», состоялась на базе «Точки кипения» ПсковГУ. Мероприятие прошло в рамках форума «Технологическое предпринимательство», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Псковские студенты презентовали проекты, разработанные по акселерационной программе ПИШ Союзного государства. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Сегодня мы проводим демо-день для акселератора ПИШ и подводим его итоги. Я считаю, что акселератор – это хорошая проверка на вашу взрослость, стрессоустойчивость, профессионализм. Он заставляет выйти из зоны комфорта. Оцените свое участие в акселераторе критически, сделайте выводы. Любой проект заканчивается извлечением уроков. А потом сразу двигайтесь дальше, стоять на месте – недопустимая роскошь в современном мире», – сказала директор Института права, экономики и управления Виктория Гусарова.

В ходе встречи для участников акселерационной программы состоялся интенсив «Корпорация мозг» под руководством коммерческого директора NEXT, основателя маркетингового агентства «Акула», педагога по нейрофитнесу, маркетолога Ольги Пакреевой. Она рассказала, как устроен мозг и как сделать так, чтобы лучше управлять своим мышлением, об эффективных методах улучшения когнитивных функций и развития памяти, искусстве коммуникативной магии слов, а также о том, как как видеть вещи иначе и мыслить нестандартно.

Затем студенты презентовали свои проекты. Экспертному жюри предстояло оценить более 20 разработок, среди которых – роботизированная система с дистанционным управлением для обучения студентов, бот-психолог, установка для переработки ненужной бумаги в новую, сайт для профориентации обучающихся 8-11 классов.

Напомним, ПсковГУ и Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства прошли конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования в целях организации акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов.

Цель акселерационной программы заключается в увеличении количества и росте качества проектов, представляющих интерес для всех сторон рынка технологической сферы, через обучение участников и получение ими профессиональной поддержки от экспертного сообщества, а также через создание благоприятной среды для обмена опытом и развития.

Добавим, что программа реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы России «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

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