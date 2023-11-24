О планах работы Псковского перинатального центра рассказала будущий главврач Мария Грищук

00:10, 24 ноября 2023, ПАИ

О планах работы Псковского клинического перинатального центра рассказала будущий главврач учреждения Мария Грищук на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Мария Грищук отметила, что её планы в первую очередь будут сосредоточены на курации районов и женских консультаций.

«На базе перинатального центра создан акушерский консультативно-диагностический центр, который будет проводить контроль состояния беременных. Будут выполнятся своевременные маршрутизация, контроль, госпитализация, обследования с целью выявления женщин с акушерской патологией и их своевременного направления к нам. Также мы хотим продолжить работу гинекологического отделения, которое ранее работало только в плановом порядке, оказывало высокотехнологическую помощь», – сказала будущий руководитель Псковского клинического перинатального центра.

По её словам, особое внимание будет уделяться поддержке молодых мам и их детей в послеродовой период.

«При возникновении каких-либо проблем, осложнений они будут в последующем госпитализироваться к нам, поскольку те доктора, которые оказывали помощь, и должны её продолжить, поскольку они уже знают все особенности пациентов. Ранее это выполнялось в Псковской областной клинической больнице, но на данный момент выбрана тактика, что это будет целесообразно выполнять в стенах перинатального центра», – отметила Мария Грищук.

Кроме того, она подчеркнула, что на базе перинатального центра планируется осуществлять научно-исследовательскую работу совместно с ПсковГУ и проводить занятия со студентами.

«Благодаря содействию комитета по здравоохранению планируется перенос к нам акушерской части симуляционного центра, потому что на базе перинатального центра проходят занятия. И, соответственно, мы будем отрабатывать практические навыки на современном оборудовании, которое позволит приблизить наших студентов к реальным акушерским ситуациям», – заключила Мария Грищук.

Напомним, предыдущий главврач Псковского клинического перинатального центра Николай Красиков покинул пост 6 октября по собственному желанию в связи с переходом на новую работу за пределами Псковской области.