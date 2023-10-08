Николай Красиков покинул пост главврача Псковского перинатального центра

12:52, 08 октября 2023, ПАИ

В пятницу, 6 октября, Николай Красиков провёл последний рабочий день в должности главного врача Псковского клинического перинатального центра. Он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу за пределами Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Под руководством Николая Красикова работа Псковского перинатального центра вышла на новый качественный и профессиональный уровень. Удалось получить статус «клинический», войти в топ-10 лучших перинатальных центров России, подчеркнули в комитете.

«Благодарим Николая Валерьевича за проделанную работу и желаем дальнейших профессиональных успехов», – отметили в комитете.

В соответствии с приказом регионального комитета по здравоохранению с 7 октября Мариан Бородин исполняет обязанности главного врача Псковского перинатального центра.

Напомним, что Николай Красиков в должность главного врача Псковского перинатального центра вступил в ноябре 2021 года.