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Общество

Названы самые живописные российские железнодорожные маршруты

Эксперты назвали железнодорожные направления России, которые проходят по самым живописным уголкам страны, в список попали Байкало-Амурская магистраль, маршрут «Жемчужины Кавказа», путь через Гуамское ущелье, сообщает «Яндекс.Путешествия».

Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ)

Байкало-Амурская магистраль проходит через красивые ландшафты — таежные и хвойные леса, горы, амурскую равнину, а также пересекает крупнейшие сибирские реки — Лену, Ангару и другие.

Часть магистрали пролегает вдоль озера Байкал, одного из самых глубоких и старейших озер в мире. Также вдоль БАМ расположены различные города и поселки, мосты, тоннели и другие инженерные сооружения. Это позволяет путешественникам познакомиться с историей и развитием региона.

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)

Кругобайкальская железная дорога — это участок Транссибирской магистрали, проходящий вокруг озера Байкал. Считается одним из самых живописных и интересных на протяжении всего Транссиба.

Маршрут идет через природные пейзажи и предоставляет панорамные виды на Байкал, горы, леса и водопады. Вдоль маршрута расположены исторические и архитектурные объекты — тоннели, виадуки, мосты и галереи, построенные в начале XX века.
На участке железной дороги работает паровоз «Шайба» — аттракцион исторических поездок для туристов.

Кудемская узкоколейная железная дорога

Это участок железнодорожного пути с узкой колеей (750 миллиметров) в Кудемском районе Архангельской области России, вошедший в рейтинг российского Forbes «Десять самых красивых железнодорожных маршрутов планеты».


Поезд перевозит пассажиров в вагончиках и на открытых платформах, проезжая мимо лесных озер и дачных поселков. Узкоколейная железная дорога сохранила исторический и культурный характер и является интересным объектом для любителей железнодорожной архитектуры, туризма и истории.

Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье

Железнодорожный путь начинается в поселке Гуамка Краснодарского края. Маршрут проходит по живописному Гуамскому ущелью на маленьком узкоколейном поезде. Туристы могут проехать только по маршруту длиной два километра, который начинается на окраине поселка Гуамка и заканчивается на станции «Урочище Монахово».

В советское время железная дорога использовалась для вывоза леса, сегодня — в туристических целях. В поезде транслируется аудиоэкскурсии об истории ущелья, строительства дороги и достопримечательностях. Из окна с одной стороны поезда видно отвесные скалы, с другой — горные речки с порогами.

Поезд «Жемчужина Кавказа»

Туристический поезд отправляется из Москвы и семь дней следует в Волгоград, проезжая по пути Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Грозный и Махачкалу.

Этот состав идет с собственной программой и остановками. Из поезда (и на специальных остановках) можно увидеть Каспийское море, Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, реки и озера, горные каньоны и водопады, Сулакский каньон Дагестана, цитадель Нарын-Кала, поющий фонтан в Кисловодске, Нарзанную галерею, один из старейших городов страны — Дербент.

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