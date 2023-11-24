Псковичи рассказали о профессиональных целях на 2024 год

09:01, 24 ноября 2023, ПАИ

В качестве профессиональных целей на новый год мужчины чаще называли повышение дохода и карьерный рост, женщины же делают ставку на повышение квалификации, сообщает SuperJob.

В 2024 году 24% псковичей хотят пройти обучение или повысить свою квалификацию. У 16% профессиональной целью на будущий год является повышение доходов, у 11% — рост в должности. 6% нацелены на завершение начатого проекта или выполнение плана, 5% — на повышение профессионализма. Открыть или расширить свой бизнес планируют 3% горожан, освоить новые обязанности — 2%, выучить иностранный язык — 1%. Еще 5% респондентов хотели бы написать методические материалы в профессиональной сфере, защитить диссертацию, получить продление контракта, оптимизировать работу отдела, найти инвестиции для реализации проекта. 25% опрошенных не ставят профессиональных целей на 2024 год.



Женщины чаще мужчин нацелены на обучение и открытие собственного дела в 2024 году. Мужчины же чаще хотят повысить свой доход, вырасти в должности и закончить начатые проекты.

