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Происшествия

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Великих Луках

Подробности ДТП, которое произошло 23 ноября у дома № 131 на проспекте Гагарина в Великих Луках, опубликованы в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Великих Луках. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Сообщается, что автомобиль Renault Logan под управлением 38-летнего водителя не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Citroen под управлением 33-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился 21-летний пассажир автомобиля Renault.

Водители были трезвы.

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