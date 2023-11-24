Стали известны подробности вчерашнего ДТП в Великих Луках

09:36, 24 ноября 2023, ПАИ

Подробности ДТП, которое произошло 23 ноября у дома № 131 на проспекте Гагарина в Великих Луках, опубликованы в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что автомобиль Renault Logan под управлением 38-летнего водителя не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Citroen под управлением 33-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился 21-летний пассажир автомобиля Renault.

Водители были трезвы.

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