Попасть в Псковскую областную больницу теперь можно только через КПП

09:50, 24 ноября 2023, ПАИ

Калитки и ворота в заборе, установленном на территории Псковской областной клинической больницы, закрыты. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

С 24 ноября открыт только один вход через центральный КПП (улица Максима Горького).

«Один вход на территорию больницы – это требование антитеррористической безопасности! Благодарим за понимание», – отметили в больнице.