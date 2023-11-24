Попасть в Псковскую областную больницу теперь можно только через КПП
Калитки и ворота в заборе, установленном на территории Псковской областной клинической больницы, закрыты. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
С 24 ноября открыт только один вход через центральный КПП (улица Максима Горького).
«Один вход на территорию больницы – это требование антитеррористической безопасности! Благодарим за понимание», – отметили в больнице.
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