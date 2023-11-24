В Пскове пьяный форточник залез в квартиру знакомого, избил и обокрал его
Больше двух лет проведёт в колонии пскович за незаконное проникновение в чужое жилище и хищение имущества. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Следствие установило, что пьяный мужчина залез по пожарной лестнице в окно квартиры своего знакомого на втором этаже в мае текущего года. Он украл у спящего товарища мобильный телефон и пачку сигарет. Проснувшегося хозяина квартиры он ударил в висок, а потом скрылся с места преступления. Мобильный телефон он продал незнакомому водителю, деньги потратил на алкоголь и продукты.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ, и назначил наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Суд также взыскал причинённый потерпевшему ущерб.
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