Водяные насосы и 15 бутылок алкоголя похитил мужчина у жительницы Печорского района
Полиция по горячим следам раскрыла кражу в Печорском районе. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда» со ссылкой на начальника штаба МО МВД России «Печорский» майора внутренней службы Елену Мурзину.
Утром 22 ноября в полицию обратилась жительница Печорского района, которая рассказала, что из её сарая украдены два водяных насоса, 15 бутылок алкоголя и другое имущество. Ущерб женщина оценила в восемь тысяч рублей.
Было установлено, что, чтобы попасть внутрь надворной постройки, злоумышленник сбил навесной замок.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам удалось раскрыть преступление и установить подозреваемого. При себе у него было похищенное из сарая печерянки. Всё имущество он передал правоохранительным органам.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
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