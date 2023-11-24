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Происшествия

Водяные насосы и 15 бутылок алкоголя похитил мужчина у жительницы Печорского района

Полиция по горячим следам раскрыла кражу в Печорском районе. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда» со ссылкой на начальника штаба МО МВД России «Печорский» майора внутренней службы Елену Мурзину.

Водяные насосы и 15 бутылок алкоголя похитил мужчина у жительницы Печорского района. Фото здесь и далее: районная газета «Печорская правда»

Утром 22 ноября в полицию обратилась жительница Печорского района, которая рассказала, что из её сарая украдены два водяных насоса, 15 бутылок алкоголя и другое имущество. Ущерб женщина оценила в восемь тысяч рублей.

Было установлено, что, чтобы попасть внутрь надворной постройки, злоумышленник сбил навесной замок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам удалось раскрыть преступление и установить подозреваемого. При себе у него было похищенное из сарая печерянки. Всё имущество он передал правоохранительным органам.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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