Объект культурного наследия отремонтируют в Пскове

10:47, 24 ноября 2023, ПАИ

Здание финансового управления городской администрации отремонтируют в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Ростендер».

Подрядчика определят по итогам тендера, приём заявок на участие открыт до 1 декабря. Начальная цена муниципального контракта составляет 2,9 млн рублей.

По проекту предусмотрено устройство кровли из металлочерепицы с полимерным покрытием, трубчатого снегозадержателя и водосточной системы с подвесными желобами.

Штукатурку фасадов, цоколь и отмостку также отремонтируют, обрешетку заменят. Установят металлические дверные блоки. Запланировано огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей, а также огрунтовка, шпатлевка и окраска фасадов.

Работы планируется завершить к августу 2024 года.

С 1908 года в этом здании располагалась женская прогимназия и богадельня при лютеранской церкви Святого Якова. В 1996 году его передали администрации города. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.