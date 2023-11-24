Псковички взяли два Гран-при всероссийского конкурса-фестиваля в Москве
Псковички, воспитанницы студии акробатического танца «Акроденс», взяли два Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля «Лучшие танцоры – 2023», который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщили представители студии акробатического танца «Акроденс».
Сборная команда «Молния» под руководством Татьяны Путан представила два номера – «Королевство шахмат» и «День и ночь». Оба номера взяли высшие награды.
Также отметим, что от студии выступали солисты и дуэты, которые заняли призовые места.
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