Псковички взяли два Гран-при всероссийского конкурса-фестиваля в Москве

11:08, 24 ноября 2023, ПАИ

Псковички, воспитанницы студии акробатического танца «Акроденс», взяли два Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля «Лучшие танцоры – 2023», который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщили представители студии акробатического танца «Акроденс».

Сборная команда «Молния» под руководством Татьяны Путан представила два номера – «Королевство шахмат» и «День и ночь». Оба номера взяли высшие награды.

Также отметим, что от студии выступали солисты и дуэты, которые заняли призовые места.

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