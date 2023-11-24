4 из 10 псковичей увлекаются компьютерными играми – опрос

10:57, 24 ноября 2023, ПАИ

В компьютерные игры играют 4 из 10 псковичей. В числе самых популярных жанров — экшен, стратегии и головоломки, сообщается в опросе SuperJob.

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 38 % псковичей: каждый девятый (11 %) играет ежедневно, каждый десятый (10 %) — несколько раз в неделю, 6 % — несколько раз в месяц и еще 11 % — лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.



Чаще всего псковичи играют в «стрелялки» и/или «бродилки» (46 %), стратегии (40 %) и головоломки (34 %). Симуляторы интересны 25 %, приключения и квесты — 22 %, шашки, шахматы и нарды — каждому пятому (20 %). Карты и пасьянсы любят 16 %, ролевые игры — 14 %.



Каждый пятый видит в компьютерных играх интересный вид досуга, еще 21 % — способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 36 % считают его бесполезной тратой времени, а 4 % — опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.



О том, что в компьютерных играх есть польза, говорят 47 % опрошенных, причем 15 % в этом абсолютно уверены, а каждый третий (32 %) скорее разделяет такую позицию. В числе плюсов такого времяпрепровождения чаще всего называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Им возражают 53 %, при этом 18 % однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх, еще 35 % скорее склонны так думать. Рассуждая о минусах цифрового досуга, респонденты обычно упоминают о риске развития психических расстройств, формировании у геймеров ложных представлений о мире и пустой трате времени.



Мужчины выбирают такой вид досуга, как компьютерные игры, вдвое чаще женщин (49 % против 26 %). У представителей сильного пола популярнее жанры экшен, стратегии и симуляторы, у женщин — головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.



Мнение, что всевозможные «стрелялки» и «стратегии» не несут никакой пользы, чаще всего разделяют те, кто совсем не играет (36 %). Уверенных, что компьютерные игры — это интересный вид досуга, больше всего среди играющих несколько раз в месяц (64 %), а не среди заядлых геймеров (45 %).