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Политика

Александр Голышев: Россия усилила своё положение в мире

Россия усилила своё положение в мире, заявил ПАИ российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Александр Голышев: «Россия усилила своё положение в мире». Фото: ПАИ

«Коллективному Западу не удалось изолировать Россию. Все их беспрецедентные усилия и ухищрения возымели обратное действие – Россия усилила своё положение в мире, стала популярной и более могущественной. Возрос её международный авторитет, у страны появились новые возможности. Президент Владимир Путин стал важнейшей фигурой мировой политики. В своём выступлении на ПМЭФ-2023 он констатировал, что модель многополярного мира сегодня уверенно вытесняет «уродливую по своей сути» неоколониальную систему Запада», – отметил он.

Выступление Владимира Путина на саммите G20 ждали «с нетерпением и друзья, и враги», подчеркнул Александр Голышев.

«Новые реалии требуют новых идей, которые определят будущее мира. На фоне заката доминирования коллективного Запада сегодня их предложить может только Россия. Наша страна незримо становится центром мировой альтернативы, в основе которой социальная справедливость, многообразие, солидарность, национальный суверенитет и традиционные ценности. Наше противостояние с Западом имеет характер сакральной войны добра со злом – провидчески отмечал Фёдор Достоевский. Социальный оптимизм и всемерное стремление к справедливости во всех её проявлениях – непреходящая духовная ценность россиян», – отметил эксперт.

Усиление позиций России в мире позитивно отражается на их настроении, восприятии происходящих событий, патриотических действиях, поддержке СВО, уточнил Александр Голышев.

«Стратегия, выбранная государством, поддержанная народом, даёт свои плоды. Становятся реальностью тенденции прорывного развития Российской Федерации, укрепления её национальной безопасности, повышения качества жизни граждан», – заключил Александр Голышев.

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