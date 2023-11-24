Стружане стали победителями областного конкурса театральных коллективов

11:29, 24 ноября 2023, ПАИ

Стругокрасненская музыкально-драматическая студия стала победителем областного конкурса театральных коллективов «Театралика». Мероприятие прошло на базе Дома детского творчества. Об этом пишет районная газета «Струги».

В конкурсе приняли участие десять творческих коллективов из различных районов и городов области.

Музыкально-драматическая студия «Театр трёх рам» Стругокрасненской средней школы заняла первое место. Артисты представили спектакль «Там, где шиповник рос аленький».