Стружане стали победителями областного конкурса театральных коллективов
Стругокрасненская музыкально-драматическая студия стала победителем областного конкурса театральных коллективов «Театралика». Мероприятие прошло на базе Дома детского творчества. Об этом пишет районная газета «Струги».
В конкурсе приняли участие десять творческих коллективов из различных районов и городов области.
Музыкально-драматическая студия «Театр трёх рам» Стругокрасненской средней школы заняла первое место. Артисты представили спектакль «Там, где шиповник рос аленький».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 ноября 2023
Директор Псковского автопарка: Несмотря на снегопад, автобусы штатно вышли на маршруты