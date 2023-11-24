Великолукский музей наградили дипломом за участие в международном проекте «Территория Победы»

13:03, 24 ноября 2023, ПАИ

Великолукский краеведческий музей наградили дипломом за активное участие в реализации международного проекта «Территория Победы». Об этом пишут Luki-News.

Мероприятие состоялось в дни проведения IX Международного культурного форума – форума объединенных культур. Международная стратегическая сессия исторических и военно-исторических музеев прошла в Санкт-Петербурге. Организатором встречи стал столичный Музей Победы. Сессия проходила в течение двух дней в форме деловой игры. Её участниками стали более 150 российских и зарубежных музеев.

В ходе программы выступили сотрудники различных организаций и ведомств. Спикеры обсудили с гостями актуальные вопросы развития музеев и новые практики в музейной работе. В завершение сессии более десяти музеев наградили дипломами за активную работу в проекте «Территория Победы».