Великолукский архивист удостоена медали Семевского

13:21, 24 ноября 2023, ПАИ

Великолукскому архивисту, начальнику отделения Государственного архива Псковской области Надежде Лопатиной вручили медаль М. И. Семевского за вклад в развитие краеведения. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на Великолукское городское краеведческое общество.

Медаль великолучанке вручили сопредседатели Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков и Галина Ковалёва. Награждение состоялось на научно-практической конференции «Краеведение – это всегда краелюбие», посвящённой 100-летию Великолукского общества краеведения.