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Происшествия

В Пскове ликвидируют прорыв трубы на теплосетях на улице Люксембург

На ул. Р. Люксембург ликвидируется авария на теплосетях. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

В Пскове ликвидируют прорыв трубы на теплосетях на улице Люксембург, к вечеру работы должны быть завершены, сообщил глава города Борис Елкин. «Утечка на тепловых сетях на улице Розы Люксембург. В зону отключения отопления и горячей воды попали 19 жилых домов и 5 социальных объектов, в том числе Псковская областная клиническая больница», – написал он в своем телеграм-канале.

«Прорыв не глобальный, бригады теплосетей обещают устранить повреждение в дневное время. С учетом небольшого минуса на улице быстро остыть помещения не должны. К вечеру, когда жители вернутся с работы, в домах должно быть тепло», – сообщил глава Пскова.

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