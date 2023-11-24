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Общество

Более 10 мм снега выпало в Псковской области за ночь

Более 10 миллиметров снега выпало в Псковской области в ночь с 23 на 24 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Более 10 мм снега выпало в Псковской области за ночь. Фото: ПАИ

«12 миллиметров снега выпало за ночь. Это сильный снег, явление было предусмотрено синоптиками за трое суток. В ближайшие два-три дня мы не ожидаем усиления осадков, наоборот, будет их ослабевание – интенсивность станет меньше, количество осадков станет меньше», – рассказала метеоролог.

По словам Талы Нещадимовой, в ближайшее время температуры будут переходить на устойчивые минусовые и днём, и ночью.

«Уже сегодня ночью ожидаем понижение температуры, и в дальнейшем дневные и ночные температуры будут устойчиво отрицательными. Ночные температуры в отдельные ночи могут опускаться ниже 10 градусов. А дневные температуры будут в интервалах от -2 до -7 градусов, от -3 до -8 градусов», – отметила она.

Кроме того, метеоролог подчеркнула, что такая погода является абсолютно нормальной для этих чисел ноября.

«Все в штатном режиме, и даже позже, чем бывало в отдельные годы», – заключила Тала Нещадимова.

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Более 10 мм снега выпало в Псковской области за ночь

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