Заливка катка началась в Дно

12:53, 24 ноября 2023, ПАИ

Каток начали заливать в Дно сегодня, 24 ноября. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«В этом году к заливке катка мы приступили раньше, чем обычно, это нам позволили сделать погодные условия», – пояснил глава муниципалитета.

До полной готовности катка не следует на него выходить, уточнил он.

Также Михаил Шауркин добавил, что по инициативе волонтёрского центра Дновского РКЦ в этом году на платформе «Добро.ру» создано отдельное мероприятие, посвящённое содержанию катка. Волонтёры совместно с организаторами будут производить чистку катка и подхода к нему. Необходимое снаряжение нужно принести самостоятельно. Также при необходимости волонтёры примут участие в повторной заливке катка.

За это участники мероприятия получат верифицированные волонтёрские часы.