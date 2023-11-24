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Общество

«Чёрная пятница» в билайне: время удивительных скидок

В билайне до 30 ноября идёт «Чёрная пятница». Клиенты компании могут приобрести смартфоны с выгодой до 35 000 рублей в комплекте с опцией «Рубли на связь по акции» и аксессуаром, а также воспользоваться уникальными скидками на широкий ассортимент устройств в офисах продаж и интернет-магазине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

«Чёрная пятница» в билайне: время удивительных скидок. Фото: билайн

В акции участвуют товары от известных брендов, таких как Samsung, Infinix, TECNO, Xiaomi, JBL, POCO и другие. «Чёрная пятница» от билайна – это разнообразие выбора смартфонов и планшетов, беспроводных наушников, чехлов, защитных стекол и устройств для умного дома.

Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке. Здесь вы даже сможете найти подписку на сервис билайн тв со скидкой 60% в рамках предложения «Попкорн».

Как воспользоваться специальным предложением?

  • заходите в интернет-магазин билайна и изучите скидки на различные гаджеты и аксессуары;
  • выбирайте понравившиеся товары и добавляйте их в корзину, скидка применится автоматически;
  • наслаждайтесь покупками и новыми возможностями, которые они принесут!

Акция проводится до 30 ноября 2023 года на территории РФ, где есть покрытие сети билайна, в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26 ноября 2023 года в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке.

Порадуйте себя и своих близких выгодными покупками вместе с билайном!

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