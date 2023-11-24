Новоржевские бойцы уступили в профессиональных боях по К-1

13:41, 24 ноября 2023, ПАИ

Новоржевские бойцы Илья Ильин и Андрей Саласин уступили в профессиональных боях на площадке «Ультиматум удара», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер бойцов Денис Коваль.

Тернер спортсменов объяснил, что пошло не так в бою Андрея Саласина. «Я бы сказал, что он выигрывал бой. Первые два раунда он точно выиграл. Третий, возможно, проиграл. Тут всё по делу, но получается так, что дали экстра-раунд. Это четвёртый, дополнительный раунд. Вопрос – насколько он был нужен. Андрей Саласин выиграл два раунда, а один проиграл. В таком случае можно не давать экстра-раунд, а объявлять победителя. Но судьи приняли решение дать экстра-раунд, который он проиграл», – сказал он.

Также Денис Коваль рассказал, почему у Андрея Саласина не получилось выиграть в экстра-раунде. «Это наша общая ошибка. Вес он сделал хорошо. На своих весах он весил столько, сколько нужно, а на взвешивании он показал больше. Нам пришлось перенести взвешивание на день боёв. Соответственно он ел меньше, а это энергия. Просто не хватило выносливости на четвёртый раунд. В моей практике такое случилось впервые. Мы поняли, что весы организаторов перевешивают, уже после, когда поздно было что-то менять. Я считаю, что со своей стороны мы всё сделали правильно. Если бы он был в своих кондициях, то бой выиграл бы однозначно», – разъяснил собеседник ПАИ.

Отметим, что это второе поражение Андрея Саласина подряд на площадке «Ультиматум удара». «Он не сильно переживает конкретно этот бой, потому что мы прекрасно понимаем соотношение сил и по какой причине он проиграл. Это не какие-то недоработки во время подготовки. У нас было всё для того, чтобы выиграть. Он это прекрасно понимает. Мы постараемся организовать реванш, подойдём в своих нормальных кондициях, и я думаю, что результат боя будет другой», – заявил тренер спортсмена.

Также своему титулованному сопернику уступил и Илья Ильин. «С Ильёй основная причина – это нехватка опыта. Там очень большая разница в опыте с оппонентом. К примеру, у Ильи под 50 боёв, и он занимается три года, а у оппонента 240 боёв, и он занимается порядка десяти лет. Этот спортсмен – победитель первенства России по тайскому боксу и кикбоксингу, победитель первенства Европы по тайскому боксу и победитель первенства мира по тайскому боксу. Мы можем сказать, что это сильнейший спортсмен в мире в этом весе этого возраста. Соответственно нам просто не хватило опыта. Я не скажу, что там было какое-то тотальное доминирование и деклассирование. В моменте, где надо было сделать, просто не хватило опыта», – отметил Денис Коваль.

Тренер Ильи Ильина пояснил, как происходила подготовка к сильному спортсмену. «У него, как и у любого другого спортсмена, есть слабые места, которые нам надо было вскрыть и воспользоваться этим. Но парень тоже неглупый. Понимает, что у него есть слабые места. Ему хватило опыта нивелировать это и не дать Илье реализовать план на бой в полной мере. Это только вопрос опыта», – сказал он.

«Я понимал, что соотношение, возможно, не в нашу сторону, но такие бои нужны нам. Из своей практики могу сказать, что такие бои дают максимальный стимул к развитию. После таких боёв, как правило, бывает качественный скачок в развитии. Несмотря на то что он проиграл, он добавил уверенности себе. Ничем особым соперник нас не удивил. В моментах он был лучше, но нельзя сказать, что он какой-то «космонавт», а мы бедные ребята из Новоржева и нас избили. Мы провели абсолютно конкурентный бой. Да, нам не хватило опыта, но это дело наживное. Мы это всё решим и тоже спустя время постараемся снова побоксировать с этим парнем», – заметил Денис Коваль.

Кроме того, собеседник ПАИ рассказал, когда можно ждать следующих боёв новоржевских спортсменов. «Пока точных дат у нас нет. Есть предварительная договорённость с промоушеном под названием Strong spirit series. Они проводят турниры по ММА, но в рамках них делают какое-то количество боёв по кикбоксингу. У меня был разговор с матчмейкером этого турнира по поводу того, чтобы в кард ввести моих спортсменов. Он предварительное согласие дал. Мы ждём дату», – резюмировал тренер.

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