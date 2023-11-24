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Новоржевские бойцы уступили в профессиональных боях по К-1

Новоржевские бойцы Илья Ильин и Андрей Саласин уступили в профессиональных боях на площадке «Ультиматум удара», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер бойцов Денис Коваль.

Новоржевские бойцы уступили в профессиональных боях по К-1. Фото здесь и далее предоставил Денис Коваль

Тернер спортсменов объяснил, что пошло не так в бою Андрея Саласина. «Я бы сказал, что он выигрывал бой. Первые два раунда он точно выиграл. Третий, возможно, проиграл. Тут всё по делу, но получается так, что дали экстра-раунд. Это четвёртый, дополнительный раунд. Вопрос – насколько он был нужен. Андрей Саласин выиграл два раунда, а один проиграл. В таком случае можно не давать экстра-раунд, а объявлять победителя. Но судьи приняли решение дать экстра-раунд, который он проиграл», – сказал он.

Судьи приняли решение дать экстра-раунд, который Андрей Саласин проиграл

Также Денис Коваль рассказал, почему у Андрея Саласина не получилось выиграть в экстра-раунде. «Это наша общая ошибка. Вес он сделал хорошо. На своих весах он весил столько, сколько нужно, а на взвешивании он показал больше. Нам пришлось перенести взвешивание на день боёв. Соответственно он ел меньше, а это энергия. Просто не хватило выносливости на четвёртый раунд. В моей практике такое случилось впервые. Мы поняли, что весы организаторов перевешивают, уже после, когда поздно было что-то менять. Я считаю, что со своей стороны мы всё сделали правильно. Если бы он был в своих кондициях, то бой выиграл бы однозначно», – разъяснил собеседник ПАИ.

Если бы он был в своих кондициях, то бой выиграл бы однозначно

Отметим, что это второе поражение Андрея Саласина подряд на площадке «Ультиматум удара». «Он не сильно переживает конкретно этот бой, потому что мы прекрасно понимаем соотношение сил и по какой причине он проиграл. Это не какие-то недоработки во время подготовки. У нас было всё для того, чтобы выиграть. Он это прекрасно понимает. Мы постараемся организовать реванш, подойдём в своих нормальных кондициях, и я думаю, что результат боя будет другой», – заявил тренер спортсмена.

У нас было всё для того, чтобы выиграть

Также своему титулованному сопернику уступил и Илья Ильин. «С Ильёй основная причина – это нехватка опыта. Там очень большая разница в опыте с оппонентом. К примеру, у Ильи под 50 боёв, и он занимается три года, а у оппонента 240 боёв, и он занимается порядка десяти лет. Этот спортсмен – победитель первенства России по тайскому боксу и кикбоксингу, победитель первенства Европы по тайскому боксу и победитель первенства мира по тайскому боксу. Мы можем сказать, что это сильнейший спортсмен в мире в этом весе этого возраста. Соответственно нам просто не хватило опыта. Я не скажу, что там было какое-то тотальное доминирование и деклассирование. В моменте, где надо было сделать, просто не хватило опыта», – отметил Денис Коваль.

С Ильёй основная причина – это нехватка опыта

Тренер Ильи Ильина пояснил, как происходила подготовка к сильному спортсмену. «У него, как и у любого другого спортсмена, есть слабые места, которые нам надо было вскрыть и воспользоваться этим. Но парень тоже неглупый. Понимает, что у него есть слабые места. Ему хватило опыта нивелировать это и не дать Илье реализовать план на бой в полной мере. Это только вопрос опыта», – сказал он.

У него, как и у любого другого спортсмена, есть слабые места, которые нам надо было вскрыть и воспользоваться этим

«Я понимал, что соотношение, возможно, не в нашу сторону, но такие бои нужны нам. Из своей практики могу сказать, что такие бои дают максимальный стимул к развитию. После таких боёв, как правило, бывает качественный скачок в развитии. Несмотря на то что он проиграл, он добавил уверенности себе. Ничем особым соперник нас не удивил. В моментах он был лучше, но нельзя сказать, что он какой-то «космонавт», а мы бедные ребята из Новоржева и нас избили. Мы провели абсолютно конкурентный бой. Да, нам не хватило опыта, но это дело наживное. Мы это всё решим и тоже спустя время постараемся снова побоксировать с этим парнем», – заметил Денис Коваль.

Такие бои дают максимальный стимул к развитию

Кроме того, собеседник ПАИ рассказал, когда можно ждать следующих боёв новоржевских спортсменов. «Пока точных дат у нас нет. Есть предварительная договорённость с промоушеном под названием Strong spirit series. Они проводят турниры по ММА, но в рамках них делают какое-то количество боёв по кикбоксингу. У меня был разговор с матчмейкером этого турнира по поводу того, чтобы в кард ввести моих спортсменов. Он предварительное согласие дал. Мы ждём дату», – резюмировал тренер.

Есть предварительная договорённость с промоушеном под названием Strong spirit series

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