Глава Пскова рассказал, когда откроется поворот с Рижского на Горького
Глава Пскова Борис Елкин рассказал, когда откроется поворот с Рижского проспекта на улицу Горького, который закрыт уже несколько недель.
«Там подрядчик выполняет работы по прокладке канализации. Учитывая, что там скальное основание, приходится его бурить. Сроки из-за этого смещаются. По данным Водоканала до конца ноября работы должны быть завершены», – сказал Борис Елкин корреспонденту ПАИ.
«Многие связывают это с фонтаном [новый фонтан в сквере на 4 Углах. – ПАИ], нет, с фонтаном это никак не связано, это обычная канализация», – развеял слухи градоначальник.
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