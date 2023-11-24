Глава Пскова рассказал, когда откроется поворот с Рижского на Горького

14:06, 24 ноября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, когда откроется поворот с Рижского проспекта на улицу Горького, который закрыт уже несколько недель.

«Там подрядчик выполняет работы по прокладке канализации. Учитывая, что там скальное основание, приходится его бурить. Сроки из-за этого смещаются. По данным Водоканала до конца ноября работы должны быть завершены», – сказал Борис Елкин корреспонденту ПАИ.

«Многие связывают это с фонтаном [новый фонтан в сквере на 4 Углах. – ПАИ], нет, с фонтаном это никак не связано, это обычная канализация», – развеял слухи градоначальник.