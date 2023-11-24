Новая передача «Кофемолка» стартует на сайте Псковского агентства информации

16:55, 24 ноября 2023, ПАИ

Новая передача «Кофемолка» стартует на сайте Псковского агентства информации. Её ведущие – директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров приглашают своих гостей на чашечку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Вместе с кофе собеседник выбирает тему для обсуждения. Их пять: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. В каждой теме несколько вопросов. Какой попадётся конкретному гостю, решает самая настоящая кофемолка.

Первым гостем передачи стал сооснователь инновационного и высокотехнологичного центра виртуальной реальности Пскова Zaga-Game Виктор Алексеев. Вместе с американо он выбрал тему кадров и персонала.

В ходе передачи гости делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Реклама. АНО ФГРП.