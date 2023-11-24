Предстоящей ночью в Псковской области ожидается -10 градусов

14:50, 24 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

На дорогах местами прогнозируют образование гололедицы.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, а днём – от -2 до -7.

Атмосферное давление будет ниже нормы.