Предстоящей ночью в Псковской области ожидается -10 градусов
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
На дорогах местами прогнозируют образование гололедицы.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10 градусов, а днём – от -2 до -7.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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