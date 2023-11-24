Житель Куньинского района обокрал пенсионера почти на полмиллиона рублей

14:44, 24 ноября 2023, ПАИ

Житель Куньинского района украл у пенсионера почти полмиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 ноября в Кунье из частного дома у 65-летнего местного жителя украли 450 тысяч рублей.

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 40-летний житель Куньинского района. Часть похищенных им денег полиция обнаружила и изъяла.

По версии следствия, к пенсионеру, который живет один, зашёл знакомый мужчина. Во время разговора хозяин обмолвился, что продал в Великих Луках доставшуюся ему по наследству квартиру.

Злоумышленник понял, что у пенсионера появились сбережения, и, когда пожилой мужчина оставил его ненадолго одного, он быстро обыскал комнату и сервант. Злоумышленнику удалось обнаружить крупную сумму денег, и, похитив почти полмиллиона рублей, он скрылся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.