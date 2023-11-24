Более 90 тысяч туристов ждут в Псковской области в зимний сезон

14:48, 24 ноября 2023, ПАИ

Более 90 тысяч туристов ждут в Псковской области в зимний сезон, заявила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В зимний сезон, у нас есть предварительная цифра, мы ждём более 90 тысяч гостей, которые к нам приедут и посетят всё то, что мы будем сейчас предлагать», – заметила она.

Большое количество интерактивных программ сейчас активно готовят музеи, подчеркнула Марина Егорова. Например, в Изборском музее-заповеднике откроется новая выставка в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Также можно будет провести активный отдых в Мальской долине, Полистовском заповеднике, Великих Луках, отметила председатель регионального комитета по туризму.

«Всех ждём в Псковскую область. Активность в регионе в отрасли туризма очень большая», – заключила Марина Егорова.