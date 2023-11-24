Шоу Андрея Малахова с участием опочанки покажут 2 декабря

16:30, 24 ноября 2023, ПАИ

Программа Андрея Малахова «Привет, Андрей!» с участием опочанки Маргариты Сазончиковой выйдет в эфир 2 декабря в 17:50, пишет газета «Красный маяк».

Приглашение выступить на телевизионном застолье Маргарита Сазончикова получила в первых числах октября, а 25 числа в Москве состоялась первая запись программы.

«За чашечкой чая в уютной атмосфере солистка Опочецкого дома культуры споёт для российского зрителя, в числе которых многочисленные поклонники из числа опочан», – отметили в газете.

Напомним, что на телепередаче «Привет, Андрей!» Маргарита Сазончикова точно исполнит песню «Аист на крыше» и несколько застольных песен. Что именно споёт опочанка в телеэфире, пока остаётся тайной.