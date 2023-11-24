«Экопром» вывозит отходы по графику, несмотря на погодные условия

17:16, 24 ноября 2023, ПАИ

Машины филиала ООО «Экопром» продолжают вывозить мусор согласно установленному графику несмотря на погодные условия. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Обильный снегопад не помешал регоператору вывозить отходы. Заваленные снегом дороги, тротуары, дворы – коммунальные службы весь день работают в усиленном режиме», – говорится в сообщении.

В сообщении также отметили, что определённые трудности с проходимостью спецтранспорта по заснеженным дорогам имеются, но это всего лишь увеличит продолжительность рабочего дня и не повлияет на качество оказания услуги.

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