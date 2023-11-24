Владимир Путин дал поручение оперативно принять поправки о сохранности персональных данных
К минимуму должны быть сведены угрозы для граждан при внедрении цифровых решений, например в сфере искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции по искусственному интеллекту сегодня, 24 ноября, пишет ТАСС.
Правительству необходимо в ближайшее время внести соответствующие поправки к закону в Государственную Думу, заметил Владимир Путин.
«По моему поручению правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных», – сообщил он.
Владимир Путин подчеркнул, что такой механизм будет гораздо проще и практически вдвое быстрее.
«Снимаются многие излишние бюрократические требования, но одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных цифровых технологий», - сказал президент.
Владимир Путин призвал депутатов принять изменения максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже в 2024 году.
Владимир Путин дал поручение оперативно принять поправки о сохранности персональных данных