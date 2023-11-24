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Политика

Юлия Пожидаева рассказала, на что направят основные средства из бюджета Пскова

Основные средства из бюджета Пскова пойдут на благоустройство территорий города, образование, спорт, ремонт дворовых территорий и дорог, сообщила председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Основные средства из бюджета Пскова направят на благоустройство территорий города. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

За девять месяцев доходы бюджета увеличились на 704,1 млн рублей. В целом они были исполнены на 65,1% от запланированных годовых назначений и составили 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета города выросли на 1,2%. При этом основной бюджет складывается из безвозмездных поступлений, среди которых субсидии и дотации, пояснила Юлия Пожидаева.

«Теперь бюджет будет рассматриваться более подробно. Сейчас мы выносим его на перовое чтение, дальше – второе чтение, уже более подробное, на котором уже будут известны основные параметры областного бюджета и уже можно будет говорить о чём-то подробно», – заключила Юлия Пожидаева.

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