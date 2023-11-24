Выставка «От отца к сыну, от художника к мастеру!» открылась в Изборске

17:58, 24 ноября 2023, ПАИ

Выставка «От отца к сыну, от художника к мастеру!» открылась в музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка посвящена Году педагога и наставника и памяти мастеров, которые оказали влияние на развитие художественных промыслов в России. Выставочный проект объединил два музея: музей-заповедник «Абрамцево» Московской области и музей-заповедник «Изборск».

На выставке представлены произведения декоративно-прикладного искусства из собрания музея-заповедника «Абрамцево». Экспонаты охватывают период с конца XIX века до начала XXI века. Посетителей встречают предметы крестьянского быта: ковши, вальки, рубели, а также прялки. Они оформлены в антикварные золочёные рамы.

Выставке расположена в Доме купца Шведова в Изборске по адресу: улица Печорская, дом 32. Время работы: вторник – воскресенье, с 10:00 до 17:00.