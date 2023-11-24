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Общество

Несколько миллионов выделили на капремонт Новоржевской детской школы искусств

4,27 миллиона рублей выделили на капитальный ремонт и реконструкцию Новоржевской детской школы искусств имени Б. С. Трояновского. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

Несколько миллионов выделили на капремонт Новоржевской детской школы искусств. Фото из Telegram-канала Ольги Тимофеевой

Предложение на финансирование Новоржевской детской школы искусств имени Б. С. Трояновского в 2024 году направили в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Предложение рассмотрела на рабочей встрече с главой муниципального Новоржевского округа Любовью Трифоновой председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, что Борис Трояновский – уроженец Новоржева, виртуоз-балалаечник, игру которого оценили не только в России, но и за рубежом.

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