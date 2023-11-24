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Как с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные, 25 и 26 ноября, в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём Telegram-канале.

Псковичи и гости города смогут увидеть цифровой концерт «Родина – Герой» на фасаде ПсковГУ. Мероприятие состоится на площади Ленина, 2, в эту субботу. Начало в 19:00 по мск.

Узнать новое о космосе и звездах поможет Псковский планетарий, который расположен по адресу Советская, 64а. Посетить сеансы можно в субботу в 12:00, 13:00 и 14:00. 

Для псковичей с детьми Борис Елкин советует познакомиться с кукольными Петрушкой и колобком, которые сыграют в одном спектакле. Представление состоится в Театре кукол (Конная, 3) в субботу, 25 ноября. Начало мероприятия: в 12:00 и 14:00. Детям также понравится шоу мыльных пузырей, которое пройдёт в ГКЦ (площадь Победы, 1). Мероприятие состоится в субботу, 25 ноября, в 12:00.

Полюбоваться пленэрными работами художника Вероники Кучеровской можно в Центральной городской библиотеке (Конная, 6). Выставка будет работать в воскресенье, 26 ноября, с 12:00 до 18:00.

В этот же день, 26 ноября, дефиле в национальных костюмах состоится на площадке Креативного пространства «Лофт» (ул. Спортивная, 1Б). Начало в 13:00

А в 11:30 в Дворе Постникова (Кошевого, 2) начнётся традиционная акция «В музей вместе с мамой». 

«И, конечно, поздравить своих любимых мам с праздником!» – подчеркнул Борис Елкин. 

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