Новое положение по стимулированию активистов утвердил Псковский облсовпроф

19:38, 24 ноября 2023, ПАИ

Положение о стимулировании профсоюзных активистов Псковской области на 2024 год в новой редакции утвердили на заседании Совета Псковского облсовпрофа сегодня, 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы ежегодно вносим в положение о стимулировании положительные изменения. Я уверен, что с такой поддержкой членам профсоюза ещё приятнее будет отдыхать в наших учреждениях отдыха и оздоровления», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Так, в положение внесли ряд положительных дополнений. С 1 января 2024 года будут применяться два вида бронирования: гарантированное с оплатой аванса в размере трёх тысяч рублей и негарантированное. Увеличена квота на сертификаты в ЛПУ «Санаторий «Голубые озёра» и УОиО «Алоль». Общая сумма сертификатов ранее была 65, теперь она составляет 78. Бронирование мест в учреждения Псковского облсовпрофа с учётом частичной оплаты путёвки сертификатом происходит в обязательном порядке через отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг.

За разъяснениями можно обращаться в отраслевые организации профсоюзов или в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа (8 8112) 72-45-69.