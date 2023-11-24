В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

20:03, 24 ноября 2023, ПАИ

С четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале



Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале







При исполнении воинского долга погибли младший сержант Дмитрий Юдаев, рядовой Валентин Егоров, рядовой Анатолий Мудраком, рядовой Антон Филинов.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал Михаил Ведерников.