В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
С четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
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Фото: Михаил Ведерников в телеграм-канале
При исполнении воинского долга погибли младший сержант Дмитрий Юдаев, рядовой Валентин Егоров, рядовой Анатолий Мудраком, рядовой Антон Филинов.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал Михаил Ведерников.
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