Неизвестные ранее архитектурные элементы обнаружены при реставрации церквей в Псково-Печерском монастыре

22:39, 24 ноября 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация ризниц Благовещенской и Сретенской церквей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Работы сопровождаются открытиями неизвестных ранее архитектурных элементов. В древних стенах памятников обнаружены многочисленные проёмы, окна и ниши. Как правило, они оказались заложенными в результате перепланировок помещений и перестроек зданий.

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«После снятия штукатурки реставраторы оценивают состояние кладки. Обнаружены значительные разрушения камня. Потребуется большой объем вычинки и докомпановки всех аварийных участков», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».