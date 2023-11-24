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Культура

Полотно XIX века с утраченной панорамой Псковского кремля представили зрителям

В Пскове открылась выставка редкой живописи «Вот он – добрый, старый Псков!», которая посвящена городскому быту последних 300 лет. Среди экспонатов – работа неизвестного художника 40-х годов XIX века, изображающая древний вид Псковского кремля с Благовещенским собором, который не сохранился до наших дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

Выставка редкой живописи «Вот он – добрый, старый Псков!». Фото: ПАИ

Сообщается, что многие полотна представлены впервые, часть картин посвящена восстановлению полностью разрушенного после Великой Отечественной войны города.

По словам Светланы Мельниковой, в экспозиции впервые представлены картины Василия Маркова «Старый Псков» и «Ледоход на Пскове», относящиеся к середине XX века: они ни разу не выставлялись перед широкой публикой. На выставке соединены в пространстве интерьера купеческих палат разновременные произведения. Они образуют своеобразную живописную летопись Пскова за последние три столетия, отметила эксперт. 

Выставка открылась во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 24 ноября. В экспозиции представлено более 30 работ.

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