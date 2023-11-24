Почти 30 работ представили на выставке «Вот он – добрый, старый Псков»

17:10, 24 ноября 2023, ПАИ

Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 24 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















«Главный герой выставки – Псков с его величественным кремлем и небольшими уютными храмами, «прекраснейшими – по словам И. Бродского – во всей империи», узенькими улочками и живописными набережными», – отметили организаторы.

Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королёва отметила, что это собрание – одно из самых любимых. «В палатах XVII века на нас смотрит такой разный, такой удивительный город, его виды глазами художников конца XIX века, где рядом с прекрасным Троицким собором стоит величественный Благовещенский собор. Этого уже никогда не увидеть ни настоящим псковичам, ни будущим. Особую ценность имеют работы, которые показывают, как после страшнейших разрушений Второй мировой войны, Великой Отечественной войны наш город, как феникс, воспрял в своей совершенно первозданной красоте. Большое счастье жить в таком городе», – сказала она.

Заслуженный художник России Николай Москалев в свою очередь рассказал, что на выставке представлена одна очень старая работа неизвестного художника, которая «профессиональным художникам кажется наивной, тем не менее убедительной». «Все картины несут в себе аромат этого города, естественно, в каком-то историческом времени. Это всегда очень приятно», – подчеркнул он.

В состав выставки вошли преимущественно живописные работы, несколько графических листов и произведения в смешанной технике. Соединенные в пространстве интерьера купеческих палат, разновременные произведения образуют своеобразную живописную летопись Пскова за последние три столетия.

Кроме того, к гостям обратилась старший научный сотрудник художественного отдела музея Наталья Кушакова. «Над выставкой было очень приятно работать, потому что эта тема родная, близкая. Мы собрали почти 30 работ. Работы, которые показывают нам Псков разных лет и представляют собирательный образ города», – заключила она.

Отметим, что картины, которые представлены на выставке, редко экспонировались и представлялись широкому кругу людей.