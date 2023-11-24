Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 30 работ представили на выставке «Вот он – добрый, старый Псков»

Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 24 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка «Вот он – добрый, старый Псков» открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ

«Главный герой выставки – Псков с его величественным кремлем и небольшими уютными храмами, «прекраснейшими – по словам И. Бродского – во всей империи», узенькими улочками и живописными набережными», – отметили организаторы.

На фото Эльвира Королёва. Фото: ПАИ

Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королёва отметила, что это собрание – одно из самых любимых. «В палатах XVII века на нас смотрит такой разный, такой удивительный город, его виды глазами художников конца XIX века, где рядом с прекрасным Троицким собором стоит величественный Благовещенский собор. Этого уже никогда не увидеть ни настоящим псковичам, ни будущим. Особую ценность имеют работы, которые показывают, как после страшнейших разрушений Второй мировой войны, Великой Отечественной войны наш город, как феникс, воспрял в своей совершенно первозданной красоте. Большое счастье жить в таком городе», – сказала она.

Заслуженный художник России Николай Москалев в свою очередь рассказал, что на выставке представлена одна очень старая работа неизвестного художника, которая «профессиональным художникам кажется наивной, тем не менее убедительной». «Все картины несут в себе аромат этого города, естественно, в каком-то историческом времени. Это всегда очень приятно», – подчеркнул он.

На фото Николай Маскалев. Фото: ПАИ

В состав выставки вошли преимущественно живописные работы, несколько графических листов и произведения в смешанной технике. Соединенные в пространстве интерьера купеческих палат, разновременные произведения образуют своеобразную живописную летопись Пскова за последние три столетия.

Кроме того, к гостям обратилась старший научный сотрудник художественного отдела музея Наталья Кушакова. «Над выставкой было очень приятно работать, потому что эта тема родная, близкая. Мы собрали почти 30 работ. Работы, которые показывают нам Псков разных лет и представляют собирательный образ города», – заключила она.

На фото Наталья Кушакова. Фото: ПАИ

Отметим, что картины, которые представлены на выставке, редко экспонировались и представлялись широкому кругу людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 ноября 2023

О психологических проблемах псковичей поговорили на «Серебряном дожде». Главное
24 ноября 2023

Выставка «От отца к сыну, от художника к мастеру!» открылась в Изборске
24 ноября 2023

Юлия Пожидаева рассказала, на что направят основные средства из бюджета Пскова
24 ноября 2023

Владимир Путин дал поручение оперативно принять поправки о сохранности персональных данных
24 ноября 2023

Утренний рейс из Москвы в Псков вылетел с задержкой более чем на 8 часов
24 ноября 2023

Дни Псковской области в Витебске завоевали Гран-при на премии Russian Event Awards
24 ноября 2023

Специалисты «Псковавтодора» устраняют последствия снегопада
24 ноября 2023

«Экопром» вывозит отходы по графику, несмотря на погодные условия

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...