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Обращать внимание на приметы советует сегодня народный календарь

Патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI – VII веках, чествуют сегодня, 25 ноября, пишет calend.ru.

Обращать внимание на приметы советует сегодня народный календарь. Фото: ПАИ

 Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Едва став патриархом, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им своё имущество. И впоследствии он занимался благими делами: давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы – на Масленицу либо на Красную горку. Поэтому девушкам и юношам, не встретившим свою судьбу, приходилось ждать до весны и завидовать более удачливым подругам и друзьям.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели – до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», – говорили люди.

Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела», «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно всё сошло», «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает – ковром устилает».

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