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Общество

Об опасности зимнего солнца предупредили россиян

Зимнее солнце может оказывать негативное влияние на здоровье россиян, пишут «Известия» со ссылкой на профессора РТУ МИРЭА Романа Шамина.

Он объяснил, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только придают коже загар, но и ускоряют ее старение. Эти лучи легко доходят до поверхности Земли через облака, поэтому даже зимой и в пасмурную погоду они наносят вред.

UVA-лучи также негативно сказываются на зрении, добавил профессор. По его словам, из-за отражения от снега интенсивность излучения практически удваивается, чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. Кроме того, при длительном нахождении на ярком солнце можно получить ожог роговицы, сетчатки и даже временную потерю зрения.

При этом, Роман Шамин рассказал, что для защиты глаз есть фотохромные очки, линзы в которых меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.

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