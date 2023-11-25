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Общество

Более 50 видов сала представили на фестивале в Липецкой области

Более 50 видов сала представили на гастрономическом фестивале «Доброе сало» в Липецкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы администрации Добровского района Елену Борисенко.

«На фестивале представлено более 50 видов сала, потому что у нас кроме хозяйствующих субъектов, которые производят сало в промышленных масштабах, есть и частники, индивидуальные предприниматели, подворья 17 наших сельских поселений, а красивые девушки в народных костюмах будут сегодня угощать гостей салом с кусочками ароматного хлеба. Наш район настолько славится салом, что буквально у каждой хозяйки свой рецепт», – рассказала она.

Кроме того, одним из видов сала, представленного на фестивале, стало «сало в шоколаде», которое определённым образом перемалывается и затем обваливается в шоколаде.

Также была представлена новинка – скрученное в рулет сырое сало, которое затем коптится.

Елена Борисенко добавила, что в однодневном фестивале «Доброе сало» свою продукцию представили порядка ста участников.

«В прошлом году у нас было порядка трёх тысяч гостей, в этом году мы ожидаем около пяти тысяч человек, потому что интерес к фестивалю растёт», – отметила она.

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