Порядка 200 тысяч рублей потеряли жители Псковской области из-за мошенников

12:03, 25 ноября 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Острова и Палкинского района доверились неизвестным злоумышленникам и лишились денег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы. Под разными предлогами они обманом завладели деньгами псковичей на сумму около 200 тысяч рублей.

Одни мошенники предложили собеседникам свои услуги якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов, а также предоставления дополнительного заработка в Интернете. Другие – ввели в заблуждение интернет-пользователей во время операций купли-продажи товаров на сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.