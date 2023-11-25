Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Локнянского района

12:30, 25 ноября 2023, ПАИ

Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Локнянского района. Об этом пишет районная газета «Восход».

С 27 ноября по 1 декабря с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревень Липшани, Любомирово, Орехов Брод и Веретье (Кировское), Павлово, Копытово, Морозово, Иваньково, Дрёхово, Калистово, Утехино, а также на улице Волкова в Локне.

В этот же период времени с 27 по 29 ноября электроснабжение отключат в деревнях Ситькино и Шенёвка.

С 27 по 30 ноября с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревнях Исаково, Калиткино и Сивцево.