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Общество

Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Локнянского района

Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Локнянского района. Об этом пишет районная газета «Восход».

Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Локнянского района. Фото: ПАИ

С 27 ноября по 1 декабря с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревень Липшани, Любомирово, Орехов Брод и Веретье (Кировское), Павлово, Копытово, Морозово, Иваньково, Дрёхово, Калистово, Утехино, а также на улице Волкова в Локне.

В этот же период времени с 27 по 29 ноября электроснабжение отключат в деревнях Ситькино и Шенёвка.

С 27 по 30 ноября с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревнях Исаково, Калиткино и Сивцево.

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