Семейный спортивный фестиваль прошёл в Стругокрасненском районе
Спортивный фестиваль «Семейная команда» прошёл в Стругокрасненской средней школе сегодня, 25 ноября. Об этом пишет районная газета «Струги».
В соревнованиях приняли участие шесть семей: Ярмолюк, Афанасьевы, Игнатьевы, Петмансон, Осиповы, Епифановы.
Каждая команда прошла четыре испытания как физических, так и интеллектуальных.
По итогам фестиваля победителями муниципального этапа стала семья Епифановых.
Отметим, что в каждом муниципалитете пройдут этапы, по итогам которых семья-победитель будет представлять свой район 3 декабря на региональном этапе фестиваля.
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