Семейный спортивный фестиваль прошёл в Стругокрасненском районе

14:36, 25 ноября 2023, ПАИ

Спортивный фестиваль «Семейная команда» прошёл в Стругокрасненской средней школе сегодня, 25 ноября. Об этом пишет районная газета «Струги».

В соревнованиях приняли участие шесть семей: Ярмолюк, Афанасьевы, Игнатьевы, Петмансон, Осиповы, Епифановы.

Каждая команда прошла четыре испытания как физических, так и интеллектуальных.

По итогам фестиваля победителями муниципального этапа стала семья Епифановых.

Отметим, что в каждом муниципалитете пройдут этапы, по итогам которых семья-победитель будет представлять свой район 3 декабря на региональном этапе фестиваля.