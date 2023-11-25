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Псковский губернатор: Главная защита – соблюдение информационной гигиены

Как защитить себя от провокационных звонков, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

Псковский губернатор: Главная защита – соблюдение информационной гигиены. Фото: ПАИ

«Даже если вам угрожают от имени силовых структур, проблемами с законом, не верьте, не замыкайтесь в себе. Если вы получили очень странный звонок с туманными требованиями, уточните информацию у того человека или структуры, которыми вам представились по телефону. Возьмите на вооружение – по-настоящему важный разговор по телефону не ведут. Тем более официальные структуры», – подчеркнул глава региона.

Он подчеркнул, что не стоит заблуждаться, что в век информационной войны многие стали неуязвимы к подобным атакам.

«Уже не раз жертвами становились вполне образованные, вменяемые и подготовленные люди. Просто человек по какой-то причине был в подавленном состоянии, террористы нашли его уязвимое место, надавили. А дальше – всё как в тумане, жертвы переводят средства на нужды ВСУ, поджигают военкоматы, начинают распространять панику или недостоверную информацию. А потом уже после задержания такие люди не могут даже внятно объяснить, почему повелись на рассказы неизвестного человека, который позвонил с неизвестного телефона. Поэтому всем без исключения нужно соблюдать информационную гигиену. Сегодня это главная защита любого человека», – сказал Михаил Ведерников.

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