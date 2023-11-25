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Общество

Уличное освещение установили в деревнях Дедовичского района

Уличное освещение установили в деревнях Вязьевской волости Дедовичского района. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Уличное освещение установили в деревнях Дедовичского района. Фото здесь и далее: районная газета «Коммуна»

Как рассказал глава администрации Вязьевской волости Александр Дубрянин, за осенние месяцы оборудовано дополнительное уличное освещение в деревнях Городовик, Шапинка, Сосонка, Кипино, Погостище, Малая Храпь, Красные Горки, Вязье.

Кроме того, проводятся работы по замене старых, неэффективных светильников уличного освещения ДРЛ-250 на светодиодные, которые более экономичны в потреблении электроэнергии. Данный тип осветительных приборов устойчив к длительному воздействию повышенного сетевого напряжения. Также в этом году, после установки электриками счётчика на точку учёта, будет оборудовано дополнительное освещение на улице Парковая в Красных Горках, а также в Чернецово.

Александр Дубрянин добавил, что работы по установке дополнительного уличного освещения в населённых пунктах Вязьевской волости будут проводиться до конца 2023 года и продолжатся в 2024 году.

«Будем стараться выполнять все заявки от населения, ведь сделать светлее улицы населённых пунктов – это, прежде всего, забота о местных жителях», – добавил глава волости.

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