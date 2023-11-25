Детские сады при вузах предложили создать в России

16:42, 25 ноября 2023, ПАИ

Предложение о создании детских садов при вузах направил глава комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов министру образования и науки Валерию Фалькову, пишет РИА Новости.

Ярослав Нилов отметил, что создание детских садов при вузах поможет поможет повысить рождаемость.

Он также указал на то, что сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства.

Одним из таких обстоятельств, добавил депутат, может стать учёба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома.