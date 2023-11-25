Девять команд приняли участие в спортивном фестивале в Куньинском районе
Спортивный фестиваль «Семейная команда», проводимый Российским движением детей и молодежи «Движение первых», состоялся в Куньинской школе сегодня, 25 ноября. Об этом пишет районная газета «Пламя».
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
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Фото: районная газета «Пламя»
В нем приняли участие девять команд, в состав каждой из которой входили родители и дети разных возрастов.
Показать свою физподготовку, навыки и умения участникам пришлось в нескольких конкурсах: броски колец, спилс-карта «Регион добра», боулинг, дартс, прыжки в длину и другие.
По итогам соревнований победителем фестиваля стала семья Орещенковых из деревни Каськово. На втором месте – семья Сладковых из Куньи. На третьем месте – семья Белугиных из Ущицы.
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