120-летие отпраздновала Писковская школа

17:24, 25 ноября 2023, ПАИ

Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района отметила 120-летие. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района поздравила преподавателей и учащихся школы с праздником, поблагодарила учителей и ветеранов педагогического труда за сохранение традиций. Также Наталья Федорова передала школе сертификат на приобретение оборудования.

Также коллектив школы поздравили депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, председатель Псковского районного Собрания Владимир Яников, выпускник школы Виктор Гречин, глава Писковической волости Наталья Волкова и настоятель храма святого Апостола Матфея деревни Писковичи, протоиерей Евгений Найдин, член Союза писателей​ России Вера Сергеева.

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения лучшим работникам учреждения были торжественно вручены грамоты и благодарственные письма.



Фото: Соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой



Фото: Соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой



Фото: Соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой



Фото: Соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой



Фото: Соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой



Фото: Соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой











«Сегодня школа продолжает преображаться и меняться в соответствии с современными потребностями образования. Но неизменными остались её предназначение, преемственность традиций, профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и понимание со стороны родителей, искренность в отношениях», – сказала Наталья Федорова.

Отметим, Писковская средняя общеобразовательная школа состоит из​ Остенской средней общеобразовательной школы, Залитской основной общеобразовательной школы, Верхолинской основной общеобразовательной школы и трех детских садов «Страна детства», «Родничок» и «Рябинушка».